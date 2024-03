Javier Ruiz, sobre el divorcio entre Universal y TikTok: "Pierden todos menos Beyoncé"

TikTok se defiende argumentando que no es una plataforma de streaming, sino una red social a la que no se va a escuchar música, sino a compartir. Además, sostiene que no negocia con discográficas, sino directamente con los artistas, a los que ya retribuye con difusión y promoción. Ahí está el caso, por ejemplo, del fenómeno de 'Si no estás' de Íñigo Quintero, que nació en la red del scroll infinito.