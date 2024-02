Sí sí, he oído hablar de ese hype . En realidad no es tan nuevo. Si lo piensas, cada época, desde el final de la Antigüedad, tomó a Roma como referencia. Y muchos gobernantes, incluso en el siglo XX, se inspiraron en emperadores romanos. Mussolini es un buen ejemplo .

View this post on Instagram

El plano de Roma no era nada regular, de hecho el desarrollo de la ciudad era bastante desordenado . No había avenidas grandes y rectas, algo que hoy nos parece indispensable, sino calles estrechas . Disponemos de algunas descripciones en las 'Sátiras' de Juvenal de finales del siglo I. Juvenal se queja de que es casi imposible caminar por las calles de Roma debido a la multitud, la gente que lo presiona y le aplasta los pies. Las calles también estaban abarrotadas de camillas y vagones de transporte. Eso sí, hay que matizar el texto de Juvenal ya que es satírico y hay exageración .

En la mente de los romanos no había distinción, como hoy, entre homosexualidad, heterosexualidad o bisexualidad, y no se utilizaban palabras en latín para hablar de ello. No podemos decir que fuera realmente una norma. Pero efectivamente, no era raro que los ciudadanos romanos tuvieran relaciones con hombres jóvenes, pero había que respetar algunas reglas. Para empezar, el otro tenía que ser joven, ya que era una concepción proveniente del griego: era una forma de educar a los jóvenes. Y otra cosa: los ciudadanos romanos no podían estar en una posición dominada durante las relaciones sexuales o perderían su honor. El emperador Adriano se enamoró de Antinoo, un joven, pero su pasión fue demasiado lejos y fue criticado por ello.