El pueblo español que no hará el cambio de hora este fin de semana

Este fin de semana, el último de marzo, se va a producir el cambio de hora al horario de verano, por lo que en la madrugada del sábado al domingo 31 de marzo a las 02:00 los relojes se adelantarán a las 03:00 horas. De esta manera, todos los españoles entraremos en el ansiado horario de verano con el que se ganan horas de luz durante el día, anocheciendo más tarde. No obstante, existe una localidad en España que no va a mover las agujas del reloj en la madrugada del domingo. ¿Por qué este pueblo no va a cambiar la hora?