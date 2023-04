¿Usar la Inteligencia Artificial para 'resucitar' a los muertos? Un joven ya lo emplea para hablar con su abuela

La Inteligencia artificial cada día nos sorprende con algo nuevo. Si ya se está utilizando para fabricar hits musicales como el dúo virtual que protagonizan las voces clonadas de Drake y The Weeknd sin haber colaborado realmente, no es ningún disparate que también se emplee para 'resucitar' a los muertos . Eso es precisamente lo que ha hecho un joven diseñador de artes visuales chino, que ha entrenado al ChatGPT para poder entablar una conversación con su abuela fallecida a los 84 años .

– "Le dije que no bebiera vino. Que ahorre dinero y que no juegue a las cartas", respondió la abuela.

– "Compré dos botellas de aceites comestibles. Los propios agricultores prensaban los aceites. Tenía muy buen aroma, jajaja y la botella me costó 75 yuanes (unos 10 euros)"

Wu ha explicado que el proyecto de 'resucitar a la abuela' es una forma de lidiar con su muerte. “Por ahora solo puedo tener conversaciones muy sencillas con ella. Cuando mi discurso se hace más complicado, la IA no me puede entender. Pero me siento bien al poder mirarla y hablar más con ella”.