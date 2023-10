No hablamos de la navaja criminal ni del uso indebido que se pueda hacer de ella, sino de ese utensilio que corta, pincha, descorcha, abre latas, sirve de gancho, destornilla, señala el norte y mil cosas más. "No hay objeto más versátil ni que atesore tanta vida", señala Ricardo. La imagen de su abuelo Ernesto está siempre unida a una navaja.

La llevaba siempre en el bolsillo del pantalón. "A mi abuela Tere -continúa Ricardo- no le gustaba que la llevase con el traje de domingo porque decía que le descolocaba las hechuras, pero él la escondía en el calcetín guiñándonos un ojo. Aunque a veces pasaba el afilador, a él le gustaba afilarla en unas piedras en las afueras del pueblo" . Allí iban casi todos los paisanos y pasaban el rato charlando e intercambiando opiniones. Cuando volvía a casa, no había quien tocase aquel filo.

Estas escenas de infancia llevaron a Ricardo a sentir casi adoración por este objeto, aunque esa que usó el abuelo cree que debió perderse en alguna recogida de trastos después de su muerte, en 2005. "Su imagen tan entrañable me llevó a tener una navaja como uno de esos imprescindibles que van contigo. La llevo cuando salgo al campo o salimos de vacaciones. Es como una caja de herramientas portátil que cabe en un bolsillo. Me transmite confianza. Siento que me sacará de cualquier apuro o emergencia, aunque al final no la use más que como puro juguete".