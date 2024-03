NPC, bugueado y F en el chat: guía básica para entender el argot de tu hijo con los videojuegos

El sistema escolar español no tiene el nivel que debería en cuanto a la enseñanza del inglés. Concretamente, ha descendido 89 puntos entre los jóvenes de entre 18 y 20 años en la última década, según datos del Índice Education First . Y sin embargo, muchos adolescentes y jóvenes usan en su día a día palabras en inglés o adaptadas al español desde el inglés que provienen del vocabulario de los videojuegos . Términos como path finding, banning o NPC se han normalizado en el argot de nuestros hijos, utilizándolas en contextos que no son el propio de las consolas.

Al fin y al cabo, la adopción por parte de los jóvenes de un lenguaje transgresor que los adultos no llegamos a comprender no es un fenómeno nuevo. "El argot juvenil ha existido en todas las épocas, y actualmente los videojuegos son un sector de ocio muy extendido entre los jóvenes, hecho que ha provocado que gran parte de su vocabulario haya pasado a formar parte del lenguaje habitual de los adolescentes. Los jóvenes son mu y permeables a los cambios y a las innovaciones , y por la etapa vital que viven tienen necesidad de diferenciarse y ser rompedores, y también utilizan el lenguaje con este objetivo", explica Ona Domènech, lingüista y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Tampoco tiene por qué ser un fenómeno negativo, aunque algunos expertos critican que la influencia de internet y las redes sociales hace que los jóvenes hayan perdido capacidades de expresión lingüística, postura que no comparte Domènech: "Esto no está demostrado; de hecho, gracias a las redes ahora los jóvenes escriben y leen más que antes". Además, el hecho de que estas palabras nuevas formen parte de la lengua de los adolescentes no significa que ya queden incorporadas en ella. "Muchas palabras nuevas son efímeras, puede ser que se queden o que no. Los adultos de hoy también tenían un argot propio cuando eran adolescentes, y gran parte de aquel vocabulario ya ha desaparecido de su habla", indica la experta.