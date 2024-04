'Mi reno de peluche': la trágica historia real que inspiró la serie

Ante la duda de muchos de los espectadores, el propio Richard Gadd afirmaba: "Todo es 100% cierto, emocionalmente real, si eso tiene sentido. Todo está cogido de casos que me ocurrieron y de personas reales que conocí. Por supuesto, no se puede decir la verdad exacta, tanto por razones legales como artísticas. Hay ciertas barreras protectoras, porque no puedes simplemente copiar la vida y el nombre de otra persona y ponerlo en televisión. Éramos muy conscientes de que algunos personajes son en realidad personas vulnerables, por lo que no queremos complicarles aún más la vida. Entonces, tienes que cambiar las cosas para protegerte a ti y proteger al resto".