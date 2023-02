Antonia San Juan recuerda cuando Verónica Forqué le salvó la vida: "Me acompañó a urgencias"

Antonia San Juan no recuerda haber hecho otra cosa en su vida que no sea actuar. Ya de pequeña, recordaba en una entrevista con Uppers, su abuela la enseñó a recitar, mientras que, cuando su padre la llevaba al bar, ella se subía a la barra y actuaba delante de los borrachos del local. Toda su vida la recuerda, de alguna manera, relacionada con el arte y con la cultura. No fue hasta el año 80 cuando, animada por su madre, se mudó de Canarias a Madrid para estudiar interpretación y labrarse una carrera en un mundo y una profesión complicada, unos inicios en los que Verónica Forqué jugó un papel esencial.