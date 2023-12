Preocupación por la salud de Bruce Willis: "Nadie sabe cuánto le queda"

Toda su familia ha demostrado una gran fortaleza y unión a lo largo de estos meses que no han sido precisamente fáciles, pues según una fuente de su entorno explicaba a US Weekly, “Bruce tiene días buenos y días malos, pero en los últimos dos meses ha habido muchos más días malos que buenos”.

Hace apenas un mes Heming confesaba que se había sentido culpable tras el diagnóstico de la demencia de Willis. “Lidié con la culpa, sabía que tenía recursos que otros no tienen. Cuando me puedo ir a caminar para despejar la mente sé que hay otros cuidadores que no pueden hacerlo. Cuando comparto que mi familia recibe la atención de la prensa sé que hay miles de historias que no se escuchan ni se cuentan, pese a que cada una merece compasión y preocupación”, contaba entonces.