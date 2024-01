Fue, precisamente, durante la última gala de los Globo de Oro, la semana pasada, que vimos por primera vez al actor chileno, protagonista no de una sino de dos exitosas series, 'The Mandalorian' y 'The last of us', con el brazo en cabestrillo. Y así ha seguido durante otras galas como los AFI Awards, durante la develación de la estrella de Willem Dafoe en el Paseo de la Fama de Hollywood o, este mismo domingo, durante la vigésimo novena edición de los Critics Choice Awards.