Christopher Nolan, Sofía Coppola o Greta Gerwig son algunos de los directores que acuden siempre a trabajar con el mismo 'uniforme'

Existe, desde hace tiempo, la idea generalizada de que los genios no 'pierden tiempo' en escoger ropa distinta

¿Qué tan útil es en realidad la costumbre de ahorrarse unos minutos al día pensando en qué ponerse?

"Si Chris hubiera llegado un día al set sin su traje de toda la vida, me hubiera distraído muchísimo". En una conversación con Margot Robbie ('Barbie'), Cillian Murphy comentaba la costumbre de Christopher Nolan ('Oppenheimer') de dirigir siempre en traje (o americana, si hace calor). Robbie, por su parte, decía que Greta Gerwig no había asistido ni un solo día de rodaje sin su ya mítico mono azul. Y no son los únicos directores que van a trabajar usando siempre la misma ropa. ¿De dónde viene esta costumbre?

Solo gente lista

Debe haber una razón por la que los superhéroes no cambian nunca de atuendo. Existe, por ejemplo, la leyenda ampliamente difundida de que Albert Einstein usaba siempre el mismo traje. Y aunque no es del todo cierto, es verdad que el célebre científico usaba siempre el mismo 'tipo' de ropa: en su caso variaciones del mismo traje gris corbata negra. Más recientemente, personajes como Steve Jobs, con su cuello alto y sus vaqueros, o Mark Zuckerberg -que antes de parecer un empresario megalómano convirtió a la sudadera con capucha en el outfit estándar del genio juvenil-, han hecho gala siempre de un meticuloso desdén por el cambio de look. ¿Por qué?

La respuesta se remonta a algo que habría asegurado el propio Einstein, y tendría que ver con el hecho de no 'malgastar' el tiempo (de su preciosa mente) en algo tan nimio como escoger la ropa que iba a usar ese día. Más recientemente se ha sabido que en realidad fue la segunda esposa de Einstein la que lo acostumbró a llevar siempre ropa muy parecida y que el científico, de hecho, adoraba ir en sandalias. Como sea, la idea de que escoger ropa distinta es una 'pérdida de tiempo' parece haber calado entre los directores de cine más famosos.

Sofía Coppola, por ejemplo, acude siempre a los rodajes con su 'uniforme' como lo llama ella misma: una camisa masculina lo más ancha posible. Y se dice que más a o menos a comienzos de los 80, George Lucas se puso unos vaqueros, unas zapatillas y una camisa de cuadros y no se los volvió a quitar nunca más.

En cuanto a Gerwig, por ejemplo, dice la estrella de 'Barbie' que un director tiene que tomar tal cantidad de decisiones diariamente que simplemente quiere quitarse esa (la de escoger ropa) de encima. "No es que vaya con el mismo mono siempre -aclara, Robbie-, pero tiene cinco iguales, uno para cada día de trabajo".Lo mismo piensa Cillian Murphy de Chris Nolan y su traje de toda vida. De hecho, el protagonista de 'Oppenheimer' asegura que habría flipado bastante si un día llegaba Nolan vestido de otra guisa.

¿Tiene realmente algo que ver con la creatividad o el éxito el hecho no cambiar nuestra manera de vestir? Para la psicóloga Andrea Valenzuela "hay un patrón consistente en las personas de cierto éxito que implicaría un menor interés por temas aparentemente superficiales". Para la terapeuta, sin embargo, el vestir no solo está relacionado con la frivolidad. "Tiene que ver también con procesos creativos. Escoger nuestra ropa también puede ayudarnos también a explorar en nuestra identidad de una manera más libre y a no encorsetarnos a nosotros mismos en un patrón preconcebido".