Sylvester Stallone ya sabe quién será su sustituto como Rambo

Hace ya más de 40 años que vimos al soldado John Rambo por primera vez en la gran pantalla, dando el pistoletazo de salida a una franquicia que sigue llenando las salas de cine y que asentó la fama de Sylvester Stallone tras 'Rocky' en las películas de acción. Desde su estreno en 1982 Rambo ha vuelto a la gran pantalla en otras cuatro ocasiones, la última en ‘Rambo: Last Blood’, en 2019. Ahora el actor no tiene tan claro que sea él quien siga con el legado del soldado .

Y no es otro que Ryan Gosling . Al parecer el Ken de Barbie es un gran seguidor de Rambo. “Le fascinaba, de pequeño iba vestido al colegio como él . La gente se asustaba y corría, Pensé que eso era muy interesante y que si alguna vez tuviera que pasar el testigo, se lo pasaría a él porque ama al personaje” , contó hace unos días Stallone en The Tonight Show.

Sylvester Stallone también contó que se conocieron en una ocasión durante una cena. “Obviamente somos opuestos, él es guapo y yo no, así funciona. ¿Puedes imaginarme como Ken? No funcionaría en absoluto”, bromeó a la vez que decía que quizá habrá gente a la que no le haga mucha gracia que Rambo sea demasiado guapo, aunque para él es un sí rotundo ver a Gosling en ese papel.

Cierto es que, por el momento, no hay prevista una nueva película de Rambo en el horizonte después de que ‘Rambo: Last Blood’ no cumpliese con las expectativas al recaudar solo 91 millones de dólares (la crítica tampoco estuvo de su lado). No obstante, Stallone tiene alguna que otra idea para seguir con la historia de Rambo, así que quién sabe si veremos a Ryan Gosling dando vida al soldado.