Brigitte Nielsen lleva una vida atípica después de hacer lo que siempre ha querido, la actriz vive ahora en España , en una de las zonas más lujosas de Marbella junto a su quinto marido, Mattia Dessi . Sin embargo, su vida cambió hace unos años, cuando fue madre de su quinto retoño con 55 años. Una edad a la que no es fácil, pero tomó la decisión de intentarlo y finalmente lo consiguió pese a las críticas que le llegaron incluso de su propia familia, sus cuatro hijos mayores no lo entendían . Así es la vida de la exmujer de Sylvester Stallone a los 60 mientras cría a su hija, que cumplirá seis años en verano.

“Tengo la paciencia y ese extra de amor para dar ahora, creo que es porque tengo la edad de una abuela”, comentó a la vez que reconocía cuando fue madre anteriormente tenía que hacer malabarismos, mientras que “ahora Frida es lo primero” . Incluso ha dejado de fumar y ya no bebe alcohol para dedicarse de pleno a la crianza de su hija.

View this post on Instagram

Frida fue una especie de milagro, pues llevaba 13 años intentando con Dessi ser padres. “El médico me advirtió de que fuese realista con mis probabilidades, me dijo que tenía un 2’5% de posibilidades de quedarme embarazada. Lo logré, pero luego tenía un riesgo muy alto por mi edad”, reconoció. No obstante, y con la perspectiva del tiempo, asegura que fue su embarazo más sencillo, “cuando di a luz todo fue muy fácil”.