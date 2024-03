Asier Etxeandia denuncia que sufrió bullying: "Bailan lo que yo canto, es la mejor de las venganzas"

Sin embargo, no solo de la violencia machista habló Etxeandia, preguntado por el tema del acoso, en general, el actor reveló que él mismo había sido víctima de bullying de pequeño." He sido un niño que recibió bullying en el colegio, por el resto de compañeros e incluso por profesores". Para reafirmarse en que, en efecto, "los propios curas, efectivamente" habrían tenido este tipo de conducta con él.

Pero tampoco es la primera vez que Etxeandía se queja del sistema educativo, ya antes había hablado de su experiencia negativa incluso cuando estudiaba interpretación en el País Vasco: "Cuando tienes 19 años confías hasta el final en tus maestros y a veces no están cualificados, sino necesitados de tu admiración. Creí en ellos y casi me vuelven loco. Juegan con cosas personales, es peligroso. Aprendí mucho de lo que no hay que hacer, de cómo no hay que comportarse en esta profesión".