La vida personal de Cillian Murphy: casado con una artista visual y padre de dos niños

No se trata de un actor al uso, pues huye de todo lo que tenga que ver con Hollywood salvo los papeles que interpreta . Detesta los escándalos, decidió esconder su vida íntima, está casado hace 18 años y tiene dos hijos adolescentes. Tampoco tiene redes sociales, ni agente ni entorno cinematográfico, vive alejado de los focos, detesta las alfombras rojas, casi no concede entrevistas… Su filosofía de vida la tiene clara: “Me gusta actuar, pero, en última instancia, se trata solo de disfrazarse y hacer voces. Me lo tomo en serio y hago lo mejor que puedo, pero ir a casa y estar con mi familia es lo que realmente vale la pena” asegura el actor.

“Como actor, gran parte de la investigación que requiere la interpretación procede del simple ejercicio de vivir, de llevar una vida normal y de hacer cosas normales, porque puedes observar y estar presente en esa especie de flujo encantador que es la vida humana. Si no puedes hacerlo, porque no paras de ir a festivales de cine, a platós o a viajes de promoción, entonces sí estás en una burbuja. No digo que te convierta en mejor o en peor actor, pero es un mundo en el que yo no podría vivir. Me parece que limita mucho lo que puedes experimentar como ser humano”, aseguraba el actor en la revista GQ.