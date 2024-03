El Pingüino y el Sr. Frío contraatacan: el divertido momento de Schwarzenegger y DeVito contra Batman en los Oscar

Ni el lapsus de Al Pacino , ni el 'I'm just Ken' de Ryan Gosling, ni el desnudo 'integral de John Cena , ni ninguno de los emotivos discursos, los verdaderos fans de los Oscar, ese espectáculo global, se emocionaron cuando vieron caminar juntos nuevamente a Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito . Vuelta a los 80 total.

"Arnold y yo estamos aquí juntos por obvias razones" empezó diciendo Danny DeVito. Pero cuando la mayoría pensábamos en una posible secuela de 'Los gemelos golpean dos veces' las cosas se torcieron en Ciudad Gótica: "¡Porque ambos intentamos matar a Batman !", decía entonces Schwarzenegger en el mejor plot twist de su carrera . El papel de DeVito como el Pingüino en 'Batman returns' , segunda y última película de Tim Burton sobre Caballero Oscuro, fue ciertamente memorable, solo ligeramente opacado por la Gatúbela de Michelle Pfeiffer. ¡Qué tiempos aquellos! Sin embargo, no es tan fácil recordar a Schwarzenegger como enemigo de Batman. Quizá porque su Sr. Frío apareció en la que es considerada, incluso por sus protagonistas, una de las peores películas de la franquicia: 'Batman y Robin' , de Joel Schumacher.

Así es que técnicamente, el Sr. Frío de Arnold Schwarzenegger nunca se enfrentó al Batman de Michael Keaton (su Batman fue George Clooney), pero eso no impidió que uniera fuerzas con DeVito para cargar contra su archienemigo en un rocambolesco diálogo. "¿Cómo te liquidó a tí?" preguntaba DeVito. "Se aprovechó de mi única debilidad", "¿El calor?", "No, el amor", respondía Arnold recordando que su personaje se convertía en malvado intentando salvar a su esposa. "A mi me tiró por una ventana", replicaba DeVito. "Menudo hijo de puta" aceleraba Schwarzenegger mientras la cosa se iba de madre.