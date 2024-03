'El club de los cinco': un castigo escolar de culto que lleva ya 40 años

Hace poco más de un mes, Molly Ringwald, musa juvenil de los 80 y protagonista en cintas como 'Sixteen Candles', 'Pretty in Pink' o 'The Breakfast Club', respondía a un cuestionario de Harper's Bazaar sobre sus looks más icónicos de esa década. Cuando le tocó hablar, precisamente, de 'The Breakfast Club' ('El club de los cinco' en nuestro país) dijo que aunque al principio habían elegido unos looks más 'ochenteros' para ella, se inmediato pensó que un vestuario más neutro haría la película más atemporal: "Si te fijas en la ropa que llevamos todos, podría ser la que lleva cualquier chico ahora, cuarenta años después". Ringwald daba así una de las claves que han convertido a la película de John Hughes en un objeto de culto, algo que la crítica ha señalado como la capacidad para hacernos sentir identificados con cualquiera de sus cinco protagonistas.