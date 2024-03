La ONG de Will Smith y Jada Pinkett, en la ruina después de bofetón de los Oscar

Cuando en la gala de los Oscar de 2022 Will Smith se levantó de su asiento y le propinó un bofetón al cómico Chris Rock tras un chiste desafortunado sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, la vida del matrimonio no ha sido la misma, tampoco la de sus negocios o fundaciones en las que trabajar, algo que ahora se ha hecho más que evidente con la Will and Jada Smith Family Foundation, una organización benéfica que ahora mismo se encuentra hundida.