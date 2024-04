'Matrix 5' ya es oficial: lo que sabemos de la nueva secuela

Dicen los taurinos que no hay quinto malo. Si es así, los fans de 'Matrix', una de las sagas cinematográficas más revolucionarias de las últimas décadas, están de enhorabuena porque Warner acaba de anunciar que habrá una quinta entrega en la historia de Neo, Trinity y compañía . Un gesto atrevido si se considera 'Matrix Resurrections', la secuela anterior, fue un fracaso en taquilla (arrastraba ya el cansancio de las anteriores, todo hay que decirlo) y cosechó críticas mixtas que podríamos resumir citando una sola: "es un montón de ideas realmente buenas reunidas para hacer una película realmente mala".

Con esos precedentes no sorprende que Matrix 4 fuera mal recibida por muchos. Pero, otra vez, la idea detrás de la cinta que dirigió Lana Wachowski en solitario, era una de las pocas apuestas posibles para continuar con la franquicia de manera original: el reencuentro con un Neo nuevamente atrapado en la Matrix, donde es un exitoso desarrollador de videojuegos, famoso por crear 'The Matrix' un juego se simulación de la realidad del que los fans exigen constantemente una secuela. Los múltiples juegos de espejos son, hay que decirlo, realmente brillantes y están a la altura de la película original. El tono es menos épico (se centra en la historia de amor de Neo y Trinity) y la puesta en escena juega con la propia idea de 'teatralidad' todo el tiempo. No sorprende que dejara en fuero de juego al fandom.