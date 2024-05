¿Hartos de las películas de tres horas? La duración ideal para el público, según un estudio

Hubo un tiempo en el que una duración de tres horas solo estaba justificada en las películas, digamos, "importantes". Epopeyas épicas del tipo de 'Ben-Hur', 'Lo que el viento se llevó' o 'Titanic'. Había una especie de regla no escrita que decía que si no iba a ser algo de esa magnitud no tenía permiso para extenderse mucho más allá de la hora y media. Hoy cualquier blockbuster de superhéroes de medio pelo se va sin rubor a un mínimo de 140 minutos. Y, sin embargo, el público, en general, no parece estar contento pasando tanto rato frente a una pantalla de cine.