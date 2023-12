El cine , más allá de ser el séptimo arte, también es una herramienta social que nos hace pensar y recapacitar sobre algunos temas. Está claro que hay cine de todo tipo, desde el más profundo hasta el que nos hace desconectar de nuestro día a día y de las preocupaciones que rondan nuestra cabeza. Sin embargo, todo es subjetivo, y lo que para unos es la mejor película de la historia, para otros no entra ni en sus quinielas. La magia del cine. Hasta la Universidad de Harvard tiene su propio ranking, aunque en este caso es de películas perfectas para estimular la mente .

Los expertos de Harvard elaboraron una lista de unas 300 películas que, desde su posición, creen que son las ideales para estimular la mente de sus estudiantes de cine, lo que no quiere decir que no se pueda extrapolar esto al resto de mortales que no tienen el honor de entrar en la prestigiosa Universidad, como tú o tu hijo.