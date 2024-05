Kevin Costner y otros cineastas que han hipotecado sus casas por una película

Kevin Costner ha vuelto al western a lo grande. El actor y director acaba de presentar en Cannes el primer acto de los cuatro que compondrán 'Horizon: An American Saga' , una ambiciosa epopeya cinematográfica que llevaba años intentando poner en pie. Y no ha sido una empresa sencilla. Costner ha tenido que vaciar sus bolsillos, literalmente, pero ni es el primero ni será el último cineasta que se ve forzado a hacer grandes sacrificios económicos para sacar adelante su visión.

"Tengo casas, tierras que son importantes para mí, pero no necesito cuatro casas y he decidido arriesgar esas casas para hacer mi película (...) yo quiero vivir ahí con mis hijos, pero ellos tienen que vivir sus vidas. Si no me equivoco con esto, seguiremos teniendo las cuatro casas, si no, tendrán que buscarse la vida", contaba Costner en la presentación.