Aunque rebosen química ante las cámaras, hay actores que fuera de ellas no se dirigen ni una sola palabra

Algunos casos, más allá de la polémica, han conseguido llegar a buen puerto con una reconciliación

Los protagonistas de 'Dirty dancing' o Bill Murray y uno de los ángeles de Charlie son algunos de los ejemplos

Por mucha química que desprendieran ante las cámaras, hay actores que realmente por dentro maldecían al que tenían delante durante las grabaciones. Estamos acostumbrados al buen rollo entre el reparto de películas o series que luego es más que evidente en las alfombras rojas o en la fase de promoción durante las entrevistas con los medios. Pero otros muchos han pasado meses rodando con el enemigo, malos rollos entre actores que unas veces se han solventado con el tiempo y en otras la bronca ha sido tal que alguno ha llegado a abandonar el proyecto, pues actuar delante y tras las cámaras no siempre es sencillo.

Jennifer Grey y Patrick Swayze

Sí, aunque parezca mentira, los protagonistas de Dirty Dancing nunca se llevaron bien, y no precisamente por problemas durante el rodaje, más bien previos. Los dos ya habían coincidido antes en Amanecer Rojo y lo volvieron a hacer en este mítico musical de los 80, ya sabiendo que ninguno se soportaba. Esto lo confirmó Swayze en su autobiografía, pues las quejas de ella durante el rodaje les hicieron tener más de un rifirrafe. "Jennifer no quería a Patrick. Nos suplicó que, por favor, cualquiera menos él porque no se caían bien", llegó a declarar la guionista de la película. Los ensayos y la grabación no fueron fáciles, pero con el tiempo consiguieron forjar una amistad que se plasmó cuando murió el actor y Grey se despidió de él con gran cariño.

Bill Murray y Lucy Liu

El rodaje de Los ángeles de Charlie tampoco fue fácil, pues la relación entre Bill Murray y Lucy Liu nunca llegó a cuajar. Su choque durante el rodaje llevó a crear un ambiente algo tenso durante la filmación de la película. Son muchas las versiones de la disputa que hizo que Murray no repitiese en la secuela del largometraje, entre ellas que el actor cuestionó las dotes interpretativas de la actriz con un "Tú, ¿qué coño haces aquí, si no sabes actuar?". Siendo este el inicio o no de la polémica, se dice que la actriz se abalanzó sobre él tras esas palabras, lo cierto es que intentaron mantenerse lo más alejados posible durante el rodaje. Otros dicen que Liu puso como condición que Murray no estuviese en la secuela para participar en ella.

Johnny Deep y Angelia Jolie

The Tourist lo tenía todo para triunfar. Acción, un género que siempre le ha traído alegrías a la taquilla de Hollywood, y dos estrellas de la gran pantalla como protagonistas: Angelina Jolie y Johnny Depp. Aunque tras ver la película no se puede dudar de la química entre ambos, lo cierto es que tras las cámaras esa química se esfumaba. Por una parte, Jolie, a la que muchas veces se la ha tachado de maniática, acusó a su compañero de reparto de ser poco aseado, aunque otros dicen que Depp no es precisamente fácil de tratar, el cual llegó a decir que en los descansos se alejaba lo máximo posible de ella.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Sexo en Nueva York vuelve, esta es una de las noticias que hace meses alegró a los fans de la serie y las películas, aunque con una mala noticia: Kim Cattrall no volverá para interpretar a Samantha. Mientras unos no entendían la ausencia, otros la tenían más que clara, la enemistad entre Cattrall y Sarah Jessica Parker. El éxito de la serie, de la que Parker se convirtió en productora ejecutiva, hizo que su sueldo aumentase, por lo que Cattrall quiso lo mismo y se le denegó, comenzando a crear el mal rollo entre las actrices.

Pero lo que ha dejado claro que su enemistad no era ningún rumor fue cuando el hermano de Kim Cattrall falleció en 2018. Parker le dejó un mensaje en su Instagram, pero la que fuese su compañera de rodaje no se lo tomó bien y le respondió con un "No necesito tu amor ni apoyo en este duro momento, Sarah Jessica Parker".

Richard Gere y Debra Winger

La película Oficial y caballero parece que no tuvo el rodaje más ameno que se podía esperar. Aunque tanto Richard Gere como Debra Winger consiguieron reconciliarse con el tiempo, la hemeroteca es la que es. Las peleas en plató eran el pan de cada día hasta el punto que Winger estuvo a nada de ser expulsada en más de una ocasión. El actor Louis Gossett Jr. llegó a exponer en sus memorias que la actriz se refirió a Gere como "un muro de ladrillos", y tampoco tuvo buenas palabras para el director del largometraje.

Leonardo DiCaprio y Claire Danes

Antes de que le llegase la fama mundial por Titanic, DiCaprio protagonizó junto a Claire Danes Romeo y Julieta, el clásico de Shakespeare. A pesar de la juventud de ambos, la relación se limitaba a la profesional ante las cámaras, pues él la veía algo estirada y ella no soportaba que el actor se pasase el día gastando bromas al equipo, llegando a denominarlo como "irritantemente inmaduro", pero ojo, que un año después estuvo a punto de protagonizar junto a él Titanic, según comentó el año pasado en un podcast.

Will Smith y Janet Hubert

Cualquier fan de El príncipe de Bel Air recordará como el personaje de Vivian Banks tuvo un cambio de actriz, no porque a Janet Hunert le surgiese un proyecto más atractivo, más bien porque la relación con Will Smith era bastante complicada, también con otros miembros del reparto, como Alfonso Ribeiro. La actriz ya estaba más que consagrada, pero no llevaba bien el protagonismo absoluto de Smith, tanto que incluso llegó a decir que el actor exigía cambios de guion para tener más escenas. Tras varias temporadas, la actriz fue sustituida por Daphne Maxwell Reid como si nada, sin demasiadas explicaciones.

Al parecer, uno de los episodios que hizo que esto sucediese fue que le pidió a Smith que alzase la voz junto al resto del reparto para recibir un aumento de sueldo, pero según la actriz, su compañero nunca los apoyó. Pero tras la tormenta, siempre llega la calma, y hace un tiempo los dos actores se reencontraron y limaron asperezas.

Russell Crowe y Oliver Reed

Gladiator es una de las grandes películas de la década pasada, y como gran largometraje, se llevó varias estatuillas en los Óscar, no está exenta de polémica. Al parecer a Russell Crowe, su protagonista, nunca le ha gustado el abuso del alcohol, menos aún en el rodaje. ¿El problema? Oliver Reed era uno de sus compañeros de reparto y no le decía que no a una copita entre escenas. Crowe le llegó a acusar de mal carácter y no intercambiaron muchas palabras durante los meses de rodaje.

A pesar de la mala relación entre los actores, el final no fue el mejor, ya que Reed falleció de un ataque al corazón cuando aún no habían terminado de rodar la película. ¿El causante? El alcohol, resulta que el actor se había sobrepasado mezclando ron, cerveza, coñac y whisky. De esta manera, tuvo que incluírsele de forma digital en las escenas que le quedaban por grabar.

Pierce Brosnan y Teri Hatcher

El agente 007 tampoco se ha librado de tener alguna que otra redecilla en pleno rodaje. Hay que remontarse a El mañana nunca muere, cuando Pierce Brosnan interpretaba a James Bond. Su relación con Teri Hatcher no fue la más idílica porque la puntualidad parecía no ser el fuerte de la actriz, que hacía esperar constantemente al actor en el set de rodaje, lo que no le hacía nada de gracia, incluso ha reconocido en alguna ocasiones que pronunció algunas palabras no eran del todo agradables. ¿Lo mejor de todo? Teri Hatcher no llegaba tarde por gusto, pues estaba en la primera fase del embarazo y las nauseas matinales no le permitían llegar a tiempo. Donde más polémica tuvo Hatcher fue en Mujeres desesperadas, pues parece que la relación con sus compañeras se fue enfriando con el paso de los años.

Shannen Doherty

Quizá este sea uno de los casos más famosos de todo Hollywood, de tener personajes aclamados por el público a ser la reina de las broncas en plató. Todo comenzó en Sensación de vivir, pues sus polémicas con parte del equipo hizo que el productor pusiese punto y final a su personaje en la cuarta temporada. Incluso uno de sus compañeros la tachó en sus memorias de "diva" y de "criticar a todo el mundo". Pero la vida está llena de segundas oportunidades y Aaron Spelling, el mismo productor que la despidió, la fichó para Embrujadas.