Robinson Crusoe, Pocahontas y otras historias españolas que nos copiaron los ingleses

Que ingleses y americanos venden mejor su historia que nosotros está fuera de toda duda. El marketing que manejan es de tan alto nivel que nos encantan sus películas aunque los malos seamos los españoles. Muchas de las historias y leyendas que forman parte de su cultura están basadas en hechos protagonizados anteriormente por españoles. Si les digo Pedro Serrano seguramente no les suene de nada, pero seguro que saben quién fue Robinson Crusoe . Lo mismo ocurre con Juan Ortiz y John Smith. La vida de Ortiz da para varias películas, pero lo que pasa en que aquí no tenemos Hollywood.

Once años pasó Ortiz esclavo entre los indios, hasta que en 1539 es rescatado por la expedición de Hernando de Soto en la Florida. Tal pinta debía tener que los hombres de De Soto estuvieron a punto de matarle por confundirle con un indio: "Señores, por amor de Dios y de Santa María no me matéis, que yo soy cristiano como vosotros, y soy natural de Sevilla y me llamo Juan Ortiz", cuenta Garcilaso.