Colby Sharma, tras la estela del monje que vendió su Ferrari: "No vamos solos por la vida"

No diría tanto como 'dificultades', pero he tenido momentos en mi vida en los que me he tenido que enfrentar a desafíos que tal vez no me habría esperado, en absoluto. Cuando era más joven me di cuenta de que aprendí de manera diferente a los demás. Podría haber elegido insistir en ello o enfrentarme a lo desconocido. No sabía que esa experiencia cambiaría mi vida profundamente. De hecho, aprender de manera diferente lo considero mi superpoder.