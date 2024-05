Garmus, la escritora más leída que empezó a publicar a los 64: "Podemos hacer lo que queramos a cualquier edad"

Pero estamos, como diría ella misma en su exitosa novela "químicamente diseñados para el cambio". Solo necesitaba un golpe de timón. Este llegó en la forma de una reunión de trabajo en la que por enésima vez se producía un sexismo escandaloso. Digamos que la autora no estaba para gilipolleces. Y por alguna razón, en ese momento, se puso a pensar en Elizabeth Zott, ese personaje perdido muchas páginas atrás. Según la autora fue como escuchar al personaje diciéndole "¿Has tenido un mal día en el trabajo? Yo he tenido una década mucho peor". Y en ese momento empezó a escribir el libro que ahora se lee en 40 idiomas y que en 2022 fue declarado libro del año por The Guardian, The Times, The Sunday Times, Times Literary Supplement, Oprah Daily, Newsweek, Mail on Sunday, The New York Times¸ The Washington Post, etc. Y que pronto será una serie protagonizada por Brie Larson. Edad de la autora debutante: 64 años.