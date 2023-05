Beth y su rechazo a 'Dime' o la sustitución in extremis de Massiel por Serrat: cuando las piedras se cruzan en el camino a Eurovisión

Eurovisión ofrece una exposición que pocas veces se vuelve a repetir, pero el camino a veces tiene notas amargas

Tras 20 años sin cantarla, Beth se ha reconciliado con su 'Dime' y con el Festival

Amaya, de Mocedades, reconoce que pese al éxito, Eurovisión no le envolvió como para dejarle marca

“Dime que es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener”. Este era solo uno de los versos de una canción que llegó a lo más alto hace 20 años. Es ‘Dime’, la canción que fue seleccionada para representar a España en Eurovisión en el año 2003 en la voz de Beth Rodergas, recién salida del segundo Operación Triunfo. No había quien no coreara su estribillo, que en la actualidad sigue en la cabeza de muchos. Sin embargo, la propia Beth, quien tenía que defender el tema ante millones de espectadores, nunca escondió la realidad: la canción no le gustaba y se alejaba del estilo musical que quería seguir, por no hablar de que representar a España en Eurovisión tampoco era su sueño.

Beth y su rechazo a 'Dime'

Una vez terminó el Festival de Eurovisión no volvió a cantar nunca más la canción. Ni en un concierto. Hasta 20 años después, cuando la artista se ha reconciliado con el tema, volviéndolo a interpretar en un concierto eurovisivo en Barcelona en su 20 aniversario. No solo eso, sino que la cantante ha contado su experiencia en el documental ‘Dime: Historia de una canción’, en donde Beth habla de cómo ha logrado, después de tanto, volver a abrazar la canción y al propio Festival, mostrando su apoyo a Blanca Paloma y su 'Eaea' en su camino a Liverpool.

Y Beth lo hace sin ningún tipo de pudor, explicando de forma sincera cómo se sintió en cada momento de aquel camino, hasta el punto de explicarle a Toni Cruz, productor entonces de Operación Triunfo, que “podría haber dicho que no me apetecía ir en aquel momento estando en directo (la gala en la que fue elegida representante), pero se hubiera liado parda”.

A lo largo del documental Beth relata que sí, que si hubiese seguido la senda de ‘Dime’ el nivel de fama y dinero sería otro, pero que siguió lo que sentía y que, gracias a ello, ha tenido una carrera libre en lo creativo.

Sin embargo, a lo largo de estados dos décadas, la catalana se ha dado cuenta de que la canción significa mucho para gran parte del público. “Para muchos ‘Dime’ es Beth y viceversa. La gente me recuerda por esa canción y es normal, marcó el inicio de mi carrera, condicionó todo lo que vino después”, reconoce.

“Entre la canción y yo hay una relación complicada. No quería saber nada, no solo con ‘Dime’, sino con Eurovisión. Tuve que hacer ese ejercicio de rechazo, porque si no me hubiese quedado ahí”, sostiene. Ahora, 20 años después, se ha reconciliado con ‘Dime’ y Eurovisión. Tanto, que hasta ha hecho una versión acústica en catalán.

Beth no ha sido la única artista que se encontró con problemas en su camino a Eurovisión, hasta la misma Chanel reconocía en ‘Menudo Cuadro’ que el año pasado reunió a todo el equipo porque no quería ningún mal rollo sabiendo que eso podía afectarle a ella.

A Amaya, de Mocedades, nunca le importó Eurovisión

Una de las actuaciones más recordadas de la historia de España en el escenario de Eurovisión es la de Mocedades y su ‘Eres tú’. Recientemente Amaya Uranga, vocalista principal, explicaba que agradeció “la oportunidad, pero relativamente, porque a mí no me gustaba especialmente el Festival”. “No fue un tema que escogiéramos. Nos la dieron y la grabé. Me parece bonita. Pero lo de Eurovisión fue tan imprevisto y rápido todo... que a mí no me envolvió como para que me quedara una marca durante tantos años”, afirma, además de sostener que desde entonces ha seguido el certamen más bien poco.

Amaia y Alfred se sintieron desprotegidos

Una de las ediciones más vistas de los últimos años fue la de 2018, cuando participaron Amaia y Alfred recién salidos de Operación Triunfo con 'Tu canción'. La joven explicó después que no estuvo cómoda. “Ahora la escucho y no siento que me represente. Era duro. Iba a un sitio que decía, ¿qué hago yo aquí?”, indicó en una ocasión. Y aunque ha reconocido que la experiencia le sirvió para muchas cosas, también sostiene que “preferiría no haber ido a Eurovisión”.

La actuación fue a dúo con Alfred, su pareja entonces, que este año intentó regresar al Festival. Sin embargo, esa experiencia también tuvo algo de sabor amargo para él que, a pesar de indicar que es una oportunidad para ofrecer un gran espectáculo, en su caso “no había escenografía, fue un poco perder el tiempo”. “Iría de nuevo si pudiera tomar las riendas de todo o delegar, pero elegir a quién quiero dar las herramientas”, recalcó en 2021.

Serrat no llegó a pisar el escenario

Nuestra primera victoria en Eurovisión también tuvo sus problemas. Todos recordamos a Massiel como la primera gran triunfadora con ‘La, la, la’. Pero la realidad es que ella fue la representante en el último momento, porque quien iba a defender el tema era Joan Manuel Serrat.

El cantante quiso llevar la versión en catalán del tema compuesto por el Dúo Dinámico a Eurovisión. Sin embargo, Televisión Española se plató y se lo impidió, designado a Massiel, que estaba en México, como la nueva intérprete, teniendo que preparar el tema y la actuación en pocos días.

Lucía Pérez no fue con la canción que quería

En 2011 la preselección celebrada consistía en que cada artista se presentaba con tres canciones y el jurado (Sole Giménez, Boris Izaguirre, David Ascanio, Reyes del Amor y Albert Hammond) elegía una de cada cantante para la competición final. La representante de aquel año terminó siendo Lucía Pérez, que tenía una clara predilección por ‘Abrázame’. Sin embargo, el jurado se decantó por ‘Que me quiten lo bailao’, concretamente Boris Izaguirre, que fue el último en votar.

Así, la gallega fue rumbo a Alemania con la canción que no quería. “Aunque acepto la decisión del jurado, me hubiera gustado que pensaran en que vamos a ser nosotros quienes vamos a defender la canción en el escenario”, quiso decir la intérprete ante aquella elección.