Loreen no es la única: Johnny Logan, el cantante que ganó Eurovisión dos veces en los 80

No pudo ser. Aunque Blanca Paloma, ‘Eaea’ y España partían entre los favoritos para quedar entre los diez primeros de Eurovisión 2023, finalmente acabamos en la posición 17. El jurado nos colocó novenos, pero cuando llegó nuestro televoto, el gozo en un pozo, solo cinco puntos, el más bajo de la edición, lo que hizo que nos alejásemos del top 10. Finalmente, la ganadora fue Loreen con ‘Tattoo’, consiguiendo su segunda victoria, lo hizo en 2012 con ‘Euphoria’, aunque no tan holgada como parecía al inicio, con Finlandia plantándole cara en el televoto. No obstante, la sueca ha conseguido un hito: es la segunda persona en ganar dos veces Eurovisión, la primera mujer.