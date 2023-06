"Espero morir antes que envejecer", cantaban The Who en 'My Generation' allá por 1965, mucho antes de que llegaran los Sex Pistols y las hordas punk. Casi seis décadas después, Pete Townshend y Roger Daltrey , los dos únicos supervivientes de la que quizás sea la banda de rock más explosiva de la historia , aún siguen haciendo suyos esos versos cada noche, a pesar de que ambos bordean ya los ochenta. Lo volverán a hacer este miércoles en Barcelona, donde se presentan, con orquesta incluida, para dar buena cuenta de un repertorio solo al alcance de Beatles y Rolling Stones.

Conviene no olvidar nunca el rol esencial que jugaron Townshend a la guitarra y Daltrey a la voz, junto al lunático Keith Moon a las baquetas y el impertérrito John Entwistle al bajo, para que el rock alcanzara su mayoría de edad a finales de los 60 y primeros 70, ensanchando sus límites más allá de lo entonces conocido con aquellos álbumes conceptuales ('The Who Sell Out', 'Tommy', 'Quadrophenia') que terminarían acuñando la etiqueta de ópera rock.