La lágrima que marcó una generación: por quién lloraba Sinéad O’Connor en 'Nothing Compares 2 U'

Si por algo fue conocida Sinéad O’Connor , fallecida a los 56 años, fue por ‘Nothing Compares 2 U’ . Una canción compuesta por Prince para The Family, una banda, en la que la canción no tuvo mucha repercusión hasta que la artista irlandesa la regrabó en 1990, sonó en todo el planeta y la convirtió en todo un éxito y el tema más famoso de su carrera. ¿De qué habla la letra? ¿Por qué la artista lloraba en su videoclip?

A Prince le gustó como O’Connor había hecho completamente suya la canción. O al menos es lo que expresaba de cara a la galería, porque de puertas para dentro, y esto según la cantante, el fervor por su versión no le hizo ninguna gracia al compositor. “No le gustaba que la gente hiciera versiones de sus canciones. Tenía todas estas protegidas femeninas y estaba molesto porque yo no era una de ellas. Era un idiota que pegaba a las mujeres, no soy la única a la que le puso una mano encima”, dijo la artista irlandesa en una entrevista.