En 1988 sacaron 'Out of this world' y comenzaron, sin demasiado éxito, una gira extensiva por toda América junto al grupo Def Leppard. Dos años después participaron como estrellas invitadas en el festival de Viña del Mar en Chile , tocando en las dos últimas noches, las cuales, aún hoy, se recuerdan como las mejores en los cuarenta años de historia de dicha celebración.

Pasaron de los grandes aforos de los 80 a festivales de todo tipo y salas de cualquier dimensión; la misión era tocar, tocar y tocar, que es lo que estos artistas saben hacer muy bien. Desde entonces no han parado con discazos como ‘Start from the Dark’ lanzado en 2004, ‘Secret Society’ en 2006. Luego ‘Last Look at Eden’ de 2009, ‘Bag of Bones’ de 2012, ‘War of Kings’ de 2015 y ‘Walk the Earth’ de 2017.