Canciones como 'All Star' de la banda californiana Smash Mouth se convirtieron en un éxito abrumador e incluso en la banda sonora de películas que hicieron historia

Sin embargo, esos grupos de 'One hit wonder' no lograron perpetuar su carrera y ni superarse a sí mismos

'Comando G' o 'Vamos a contar mentiras': el boom de los anuncios con música de tu infancia tiene un objetivo

Ciertas canciones están grabadas en nuestra memoria para siempre y volverlas a escuchar nos levantan de la silla para bailar como lo hemos hecho en cada fiesta toda la vida. En su momento sonaron sin descanso en las emisoras de radio y en las discotecas de medio mundo. Lo curioso es que muchas de ellas fueron únicas, en el sentido literal de la palabra, porque de quienes las cantaban nada más se supo. En Uppers hemos hecho una recopilación de los grupos de música que se hicieron famosos por un tema de éxito y que seguimos cantando, pero no consiguieron superarse a sí mismos y ahí quedaron.

Los “One hit wonder” de estos artistas o bandas tocaron el cielo y pasaron a la historia. Es probable que siguieran trabajando sin descanso, sin embargo, no lograron dar nuevas alegrías a su público. De todos modos, pueden estar orgullosos de que se han vuelto eternos y si supieron organizarse, también se hicieron ricos. Ese único éxito empezó a generar unos ingresos perpetuos por los royalties que siguen creciendo cada vez que se escucha de nuevo esa única canción.

Esta es una selección de los grupos o bandas que se hicieron famosos por una sola canción. Es probable que haya muchas otras que no hayamos mencionado, será entrañable y divertido echar la noche en recordarlas y de paso animarse a bailarlas hasta que el cuerpo aguante.

1.Smash Mouth – ‘All Star’

En 1994, cuatro músicos de San José, California, formaron la banda Smash Mouth y lanzaron el tema All Star. El éxito fue abrumador. Además, la canción formó parte de la banda sonora de la película animada Shrek lo que amplió el triunfo a todo el mundo. La banda sigue actuando, aunque sus integrantes ya no son los mismos de entonces y han seguido colaborando con el cine, pero no han conseguido volver a estar en boca de todos.

2.Don McLean – ‘American Pie’

Dice Don McLean que no ha logrado componer otro tema como American Pie. Igualmente reconoce que gracias a los ingresos acumulados desde 1971 cuando lanzó esa canción ha podido vivir sin trabajar el resto de su vida.

3.Survivor – ‘Eye of the Tiger’

Survivor es una banda de Hard Rock estadounidense formada en 1978 por Jim Peterik y Frankie Sullivan. Les encargaron componer una canción para la película Rocky III de Sylvester Stallone. Así nació la exitosa Eye of the Tiger. Para la siguiente película Rocky IV les volvieron a contratar y escribieron Burning Heart. Ambos temas arrasaron, pero ninguno más.

4.Living Colour – ‘Cult of Personality’

Living Colour revolucionó el panorama musical en 1998 cuando publicaron el tema Cult of Personality. Fueron teloneros de Guns N' Roses, su canción acompañó el famoso videojuego GTA San Andreas y acompañaba al actor y luchador profesional Phillip Jack «Phil» Brooks, conocido como CM Punk, en sus gloriosas entradas al ring. Sin embargo, una no más, el grupo no volvió a componer nada igual.

5.Vanilla Ice – ‘Ice baby’

En 1990, el rapero Robert Van Winkle, al que llamaban Vanilla Ice, consiguió convertir el tema Ice baby en el primer sencillo de hip hop en alcanzar el número uno en ventas en Estados Unidos. También fue el primero que empezó a utilizar partes muy señaladas de otras canciones para sus bases rítmicas, una innovación por la que tuvo que enfrentarse a problemas legales. Solo un año más tarde ni el público ni la industria musical quisieron seguirle el juego.

6.Charles & Eddie – ‘Would I lie to you?’

La canción Would I lie to you? se convirtió en la más pegadiza y tarareada de 1992. La pareja formada por Charles Pettigrew y Eddie Chacon no logró cuajar ni superar aquel exitazo.

7.The Knack – 'My Sharona'

Era 1979 el tema My Sharona de la banda The Knack se mantuvo seis semanas como la número uno en ventas en Estados Unidos. Aunque la discográfico hizo lo imposible por repetir aquel bombazo, el grupo se acabó disolviendo en 1982 con tres discos publicados sin pena ni gloria.

8.Las Ketchup – 'Aserejé'