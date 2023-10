El ex The Libertines y Babyshambles, muestra en 'Un chaval prometedor' tanto desparpajo como fragilidad. Y no escatima detalles de eso que fuera, junto a la música, uno de los grandes temas de su vida juvenil: las drogas. Los episodios se suceden de manera vertiginosa, solo interrumpidos por momentos de introspección sorprendentemente lúcidos. Ahí está Pete sacándose una foto chutándose para que su camello la venda y así saldar su deuda, o Pete durmiéndose en su coche, con una pipa de crack en la mano, mientras se dirigía al aeropuerto para su viaje de rehabilitación, o Pete entrando a robar a la casa de su mejor amigo -Carl Barat, de The Libertines- y pasando dos meses en la cárcel., "La droga te amortigua un poco no solo la realidad -reflexiona en el libro- sino también la parte de la fama. Sabes que tienes un pequeño muro a tu alrededor, que estás en lugares a los que ningún reportero o paparazzi en su sano juicio será capaz de entrar jamás".