Amaya, quien a sus actuales 76 años sigue conservando su inconfundible y privilegiada voz, aseguraba en una entrevista a EMOL que “en verdad soy lo que he ido haciéndome en el camino. Digamos que la música es la mejor forma de expresarme que tengo, aunque no sea autora. Y a pesar de la edad que tengo y mi pelo cano, de cual me siento muy orgullosa, creo que no he llegado al máximo esplendor. No he llegado a mi meta en la vida ni me gustaría. ¿Qué queda después de la meta? Solo te queda bajar. Muchos me recuerdan por mi etapa en Mocedades, pero ¡uf! Nunca me gustó ese nombre. Me dirán, 'a buenas horas lo dice ésta', pero es así. El nombre lo puso la discográfica, era la época de la revolución de los Claveles… En fin. Y hoy no me veo en el papel de moza”.