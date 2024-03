30 años del boom de la 'Macarena': quién fue la mujer que inspiró a Los del Río la canción que les ha dado millones

Han pasado ya tres décadas desde que un tema compuesto por Los del Río a principios de los 90 se convirtiera en fenómeno internacional

Poco se sabe que la canción, versionada incontables veces, fue inspirada por una bailaora venezolana con un profundo amor por el flamenco

'Macarena' un documental dirigido por Alejandro Marzoa podrá verse en Movistar+ desde el 18 de marzo

¿Qué tiene que ver la Venezuela pre Chávez con la tonadilla que convirtió a Los del Río en fenómeno global? Era el año 1991 y a la bailaora venezolana Diana Patricia Cubillán -una amante del flamenco que soñaba con venir a España a completar su formación- le salió un bolo en una exclusiva fiesta privada. Para hacerse una idea, entre los invitados estaba el propio presidente del país, Carlos Andrés Pérez. Allí conocería a Los del Río.

En una entrevista concedida al diario El Español, Ana Patricia cuenta ha contado que, impresionado con sus artes, el entonces presidente le ofreció enviarla a España a perfeccionarse, pero como tantas otras promesas presidenciales en cualquier parte del mundo, esta finalmente cayó en saco roto. Fue en base a su propio esfuerzo que Ana Patricia pudo meses después visitar nuestro país y pasar aquí unos meses 'mochileando'.

No sería hasta 1992, tras regresar a su país, que coincidió nuevamente con Los del Río, que esta vez ofrecían un concierto en Caracas. Diana Patricia acudió a verlos y les envío una nota en una servilleta para ver si se acordaban de ella. Los sevillanos no solo la recordaban sino que la invitaron a subir al escenario. "Yo subí a bailar, tal cual como estaba vestida y, en medio del show, a Antonio le salió la frase 'dale a tu cuerpo alegría, Diana, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas'. Cuando terminó el espectáculo, yo pasé al camerino a saludarlos y ellos, muy amables y simpáticos, me dijeron "chiquilla, de esta frase vamos a hacer una canción". El resto es historia. La canción sería grabada al año siguiente, y versionada un par de años después por Carlos de Yarza como 'Macarena (Bayside Boys Remix)', alcanzo el número uno en EE UU, Los del Río la cantaron hasta en el Super Bowl y la coreografía fue bailada hasta por el entonces candidato a la presidencia Bill Clinton.

Una más en la cola

La historia para Diana Patricia, la artista cuyo cuerpo era pa darle alegría y cosa buena, tuvo un final agridulce. Los del Río siempre la reconocieron como fuente de inspiración y tuvo de hecho, apariciones en programas de televisión y reportajes. La vida le cambió y desde entonces se hace llamar 'La Macarena del mundo'. Y aunque ignoramos si hay algún asidero legal como 'fuente de inspiración', lo cierto es que nunca vio un centavo de los enormes beneficios que generó la canción. "Ni una peseta, ni un euro, ni un dólar - se quejaba amargamente ante El Español- .Yo a lo mejor era muy inocente y muy nueva en el mercado cuando me llegó esta fama tan grande y no busqué un abogado que me ayudara a negociar algo. Yo estaba totalmente satisfecha porque me dio mundialmente un nombre. Pero si he ganado dinero ha sido por mi trabajo, no por parte de ellos" dice refiriéndose de Los del Río, con quienes asegura mantener, sin embargo, un trato cordial.

Esta misma semana, ad portas del estreno de un documental sobre su gran éxito global, Los del Río declaraban a El País acerca de los muchos implicados (entre autores de remixes y versiones varias) que a día de hoy aún buscan sacar réditos del tema: “en la vida hay gente pa tó. Me parece bien escuchar a la gente. Y el que tenga razón, pues dársela, y el que no, pues a la cola, porque no veas la de gente que hay en la cola”.