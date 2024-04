Fantasía hecha realidad: los hijos de los Beatles estrenan canción juntos

¿Os imagináis a Lennon, McCartney, Harrison y Starr juntos de nuevo y haciendo música? Tal encuentro no solo es la fantasía de medio planeta sino que es perfectamente posible. Nos referimos a Sean Lennon, James McCartney, Dhani Harrison y Zack Starkey , claro. Y si te parece igual de imposible que los hijos de los Beatles se reúnan para tocar, te contamos que los hijos de la dupla creativa más célebre de la historia musical contemporánea ya lo han hecho: 'Primrose Hill' es el título de la canción que ha publicado James Mccartney y que escribió junto a su "buen amigo" Sean Lennon .

Internet está lleno de montajes con el título 'hijos de los Beatles' y ha sido una idea recurrente desde que los hijos de los fab four empezaron a dedicarse a la música. De hecho, cuando aún vivía George Harrison, Julian Lennon -el mayor de los 'primos'- era constantemente indagado sobre si alguna vez se animaría a tocar con sus 'tíos' ocupando el lugar de padre. Con buen criterio, el hijo mayor de John Lennon afirmaba que ya le había costado mucho separar su propia carrera - tuvo un gran éxito a mediados de los 80 con el tema 'Too late for goodbyes'- como para volver a 'embarcarse en eso'. El caso es que nunca se dio.