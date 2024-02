60 años desde que los Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan y cambiaron la historia de la música

El domingo 9 de febrero era el día. O mejor dicho, la noche. Poco antes del show, que se ejecutaría en riguroso directo, se recibía un telegrama del mismísimo Elvis deseándoles suerte en su primera aparición televisiva en EEUU. Paul arranca algo nervioso y titubeante con 'All My Loving'. Le siguen 'Til There Was You', 'She Loves You', 'I Saw Her Standing There' y, por último, para hacerlo saltar todo por los aires, 'I Want To Hold Your Hand'. El delirio. Cuando John y Paul entonan en contrapunto el álgido 'I can't hide!" con esa euforia irresistible, innumerables jóvenes y niños pegados al televisor deciden que quieren comprarse una guitarra y formar una banda.