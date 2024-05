La nueva canción de Dorian en la que narran su ruptura sentimental: "Es tan doloroso y tan real"

No son los únicos miembros de una banda que rompieron y lograron mantenerse a flote, al menos durante un tiempo y a pesar de las dificultades naturales de la ruptura. Los de ABBA, no eran nada menos que dos matrimonios que se rompieron en el momento de mayor popularidad de la banda, y allí siguieron. Los Eurythmics eran amantes (y pobres) antes de pedir un préstamo a un banco para comprarse el teclado en el que hicieron 'Sweet dreams'. Y Gwen Stefani compuso el mayor hit de No Doubt, 'Don't speak' debido a una broca con su entonces novio, Tony Kanal, bajista de la banda.