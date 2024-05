Eurovisión abraza el caos: abandonos, abucheos y Suiza ganadora en la gala más tensa del festival

Al séptimo mes del genocidio en Gaza, y cuando las cifras alcanzan los 14.000 niños asesinados, los votantes eurovisivos españoles le dieron a Israel los ansiados 12 puntos. Israel les devolvió 0. Ya se sabe que una cosa no tiene que ver con la otra. O no debería. Pero mientras aún resuena en nuestra cabeza la estupenda opereta no binarie de Nemo, es imposible no pensar que Eurovisión ha 'roto el código' que se autoimpuso al darle puerta a Rusia por Ucrania y abrazar el huracán israelí. Y sí, hubo ventolera.