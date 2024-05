Xavier Font de Locomía anuncia que padece cáncer: "Hay que dar visibilidad"

Ha sido durante la presentación del largometraje donde Xavier ha desvelado en declaraciones a Europa Press que está pasando por una enfermedad grave: "Lo he dicho porque hay que quitar un poco el tabú del cáncer. Tengo cáncer de próstata , mejor que sea ahí que no en otro sitio", ha anunciado.

Sin embargo, ha querido tranquilizar a sus seguidores confirmando que se someterá a una intervención para paliar el efecto de la dolencia: "Hay que dar visibilidad, o sea, yo no tengo problema, estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó y voy a seguir, yo estoy para tiempo", ha asegurado.

Con sus palabras, ha dejado ver que este bache de salud no supone una gran traba para él y que tal y como ha hecho en el resto de dificultades que se le han presentado a lo largo de la vida, se enfrenta al contratiempo con un buen estado de ánimo: "Uno se levanta de las dificultades. Yo estoy feliz y me siento bien, y voy a pasar esto también, como he pasado tantas cosas. En esta vida hay que luchar, siempre. Yo soy luchador. Lo he hecho con esa idea, para que la gente entienda que estamos aquí y que yo voy a seguir, no hay más", ha concluido.