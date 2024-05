No hay nada más gratificante que rodearse de buenos amigos. Y no hay placer mayor que hacerlo compartiendo mesa y mantel frente a un buen menú. Comer juntos es compartir mucho más que unas viandas. Es sinónimo de celebración, y celebrar su amistad es lo que han hecho Santiago Auserón, Víctor Manuel, Edu Galán, Leonor Watling, Maruja Torres, Miguel Ríos y Fran Nixon, tal y como se recoge en la instantánea que ha compartido en sus redes sociales el ex Radio Futura.