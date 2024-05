Vuelve restaurada 'Let it be', la película 'maldita' de los Beatles

A pesar de que durante décadas ha sido considerado un documental sesgado, tendencioso, maldito, 'Let it be', de Michael Lindsay Hogg tiene la virtud de la supervivencia. Tras las célebres sesiones de ensayo y grabación (y el no menos célebre concierto de la azotea) los Beatles no querían saber nada de las más de 90 horas de grabación que tanto los había hecho sufrir. Sería, digamos, un hijo no deseado concebido para intentar salvar a la familia. Craso error. Así, todo ese metraje estuvo metido en un cajón hasta que casi un año después, luego de que la banda hubiera grabado ya su último álbum, Apple decidió lanzar conjuntamente el disco y la película. Acorde final de 'A day in the life'.