La vida actual de los actores de 'Los vigilantes de la playa': de Pamela Anderson a David Hasselhoff

Desde su estreno en 1989, 'Los vigilantes de la playa' no solo fue una serie de éxito, sino que también sirvió para lanzar al estrellato a sus muchos de sus protagonistas, que dieron vida a los icónicos socorristas de la costa californiana. Te contamos qué ha sido de la vida de los actores principales de esta inmortal serie desde que salieron de la ficción.

David Hasselhoff, líder del equipo de socorristas, ya era popular gracias al 'Coche Fantástico', y lo siguió siendo tras su etapa en 'Los Vigilantes de la Playa'. Tras el fin de la serie, continuó su carrera como actor y cantante, ganándose por méritos propios un lugar en la cultura popular. Más allá de sus papeles en televisión y música, Hasselhoff ha estado presente en programas de telerrealidad, incluido 'Dancing with the Stars'. Hoy en día, sigue activo en la industria del entretenimiento y mantiene su estatus de ícono gracias a participaciones en eventos y cameos relacionados con su legado en 'Los Vigilantes de la Playa'. Además es cantante de éxito, con su último disco ‘Party Your Hasselhoff’ lanzado en 2021.