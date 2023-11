Tiene todo el sentido del mundo que sea Joey el primero en pronunciarse sobre la muerte de Chandler . Incluso tiene sentido que lo haga antes que Mónica, su gran amor, o Ross, su amigo más antiguo. Ya, estamos hablando de personajes , pero eso era parte de la magia de 'Friends' ¿no? Que a veces los actores parecían disolverse en sus personajes. Y era difícil ver un detrás de cámaras con Matt Le Blanc y Matthew Perry en el que estos no fueran Joey y Chandler. ¿Sería su amistad similar a la que creaban en pantalla?

"Es con el corazón apesadumbrado que te digo adiós. El tiempo que compartimos es, sinceramente, de los mejores que he vivido ", ha dicho el actor en sus redes sociales. "Fue un honor compartir plató contigo y poder llamarte mi amigo. Sonreiré siempre que piense en tí y no te olvidaré nunca . Nunca."

Por supuesto como Joey no puede dejar de ser Joey, o Matt Le Blanc no puede dejar de ser Matt Le Blanc, su post acaba con el típico guiño entre colegas del humor: "Y bueno, supongo que ya te quedas con los 20 pavos que me debes".