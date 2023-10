"Tío, soy super fan tuyo, me encanta tu trabajo , deberíamos hacer algo juntos alguna vez", le dijo Matthew Perry a M. Night Shyamalan durante una noche que describió como 'una de las mejores de su vida'. Se habían encontrado esa misma tarde, habían salido de fiesta y la noche se había desmadrado. Shyamalan y la estrella de Friends habían sido los más entusiastas con 'seguir la juerga' ir al siguiente bar y que la noche no decaiga,

Perry, según sus propias palabras, se la estaba pasando increíblemente bien con el director e incluso pensaba que aquel encuentro, esa sintonía total que sentía con él, podría ser el comienzo de un giro en su carrera . Hasta que un amigo que se encontraba casualmente en el bar donde tomaban 'la última' le dijo. 'Tío, ese no es M. Night Shyamalan, es solo un tío indio'.

Como se sabe Perry tuvo que lidiar la mayor parte de su vida con el alcoholismo y la adicción . En sus peores épocas ("no recuerdo casi nada de entre las temporadas tres y seis de de 'Friends'), tomaba más de 50 pastillas de Vicodin (un potente opiáceo) al día y según propia confesión era incapaz de tomar un sorbo de alcohol porque todo lo que venía después perdía en la nebulosa.

Hablaron, Perry lo invitó a unirse a su grupo y la noche se fue extendiendo. Los amigos se fueron retirando y entonces el supuesto Shyamalan le preguntó a Matthew si quería ir a un nuevo club, a lo que el actor accedió encantado. "En ese punto de mi carrera todavía creía que me iba a convertir en una 'estrella de cine'", contaría años después el actor en el programa de Graham Norton de la televisión británica. "Shyamalan se reía de todos mis chiste, me celebraba todas mis ocurrencias, yo pensaba que era bastante fan de Friends. Iba tan bien que en un punto solté la frase "Deberíamos trabajar juntos alguna vez" y entonces noté que me miraba un poco raro".