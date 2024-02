La vida actual de Michael Corleone: el único hijo vivo de Griselda Blanco

Michael Corleone Blanco, que debe su nombre completamente al personaje interpretado por Al Pacino en "El Padrino", creció en el epicentro del narcotráfico de Miam i, un mundo regido por su madre, Griselda Blanco. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato desde una edad temprana y, como no podía ser de otra forma, acabó envuelto en el negocio familiar del narcotráfico siendo apenas un niño.

Además, a través de su participación en "Cartel Crew" de VH1 -en el que participaban familiares de narcotraficantes- y su libro "My Mother, The Godmother" ("Mi Madre, la Madrina") - lanzado el pasado 25 de enero y accesible en inglés aquí -, Michael busca ofrecer una perspectiva equilibrada sobre su vida y la de su madre, reconociendo los errores del pasado mientras celebra las lecciones aprendidas y la fuerza derivada de superar una herencia tan complicada.

Su colaboración con Billy Corben en el podcast "The Real Griselda with Michael Corleone Blanco" es otro esfuerzo por controlar el relato sobre su familia, ofreciendo un contrapunto a las representaciones sensacionalistas de su madre y su familia en los medios de comunicación y el entretenimiento. Es más, Michael califica de “cachetada en la cara” que la productora de la reciente serie de Netflix titulada Griselda no haya contado con el testimonio de su familia e implicados para la realización de esta ficción.