Hubo un tiempo en el que todos pensábamos que Kaley Cuoco nunca iba a dejar de recordarnos a Penny de 'The Big Bang Theory', sin embargo, con 'The flight attendant' no solo lo logró sino que obtuvo por primera vez en su ya larga carrera (empezó con papeles de adolescente hasta lograr con 17 años un rol fijo en '8 simple rules') nominaciones al Emmy y al Golden Globe. Si viste 'Only murders in the building' la serie como Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short sobre un trío de aficionados a los podcast de 'true crime', y te encantó, esta es una nueva vuelta de tuerca al ¿género? de aficionados a ese tipo de podcast. Cuoco está acompañada, además, por el gran Chris Messina, a quien conocemos de series tan míticas como 'Six feets under' o 'The news room'. Se trata de una pareja que descubre que su fontanero es un asesino en serie y decide... sacarle partido al asunto.