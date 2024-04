'Cien años de soledad': qué actores harán de los Buendía

Dicen los expertos que 'Cien años de soledad' es una gran alegoría de la historia de Latinoamérica: con sus fundaciones que se pierden en la mitología, sus guerras libertarias, sus dictadores, sus castas y su aparente condena a repetirse una y otra vez hasta el final de los tiempos . Puede que así sea. Lo cierto es que se trata de una obra maestra de la literatura universal y una, por cierto, muy apetecible para cualquier director. ¿Por qué entonces no ha habido una adaptación de la novela?

En parte por la propia reticencia del autor. "Los lectores de 'Cien años de soledad' siempre se imaginan a los personajes como ellos quieren - le dijo en una ocasión a The New York Times-, y en el momento en que lo llevas a la pantalla, el margen de creatividad del lector desaparece". En otra ocasión incluso llegó a decir que "escribí 'Cien años de soledad' para demostrar que el cine no es todopoderoso, que en literatura uno puede llegar mucho más lejos y dar al mismo tiempo un impacto visual, auditivo y de toda índole".