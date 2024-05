Tom Selleck confiesa que las escenas de acción "destrozaron" su cuerpo, como a Stallone

Quienes recuerden al buen Tom sobre todo por su papel en comedias como 'Tres solteros y un biberón' o incluso como el ya maduro oftalmólogo Richard Burke, el pretendiente 21 años mayor de Mónica en 'Friends', seguramente se estarán preguntando ¿qué películas de acción? Pues no solo de Indiana Jones viven el hombre y su bigote y Selleck protagonizó cintas como 'Runaway' (1984) -cinta dirigida por Michael Crichton en la que hace de un policía del futuro que lucha contra robots asesinos-, 'An Innocent Man' (1989) -de Peter Yates, en la que hace de un hombre ordinario que es arrojado injustamente al infierno de la cárcel donde tiene que lidiar con brutalidades varias-, o 'Quigley Down Under' (1990) -un western australiano en el que en lugar de aborígenes americanos se las ve con, bueno, aborígenes australianos, que obviamente terminan siendo unos 'buenos salvajes' que se solidarizan con el blanco bueno-. ¿Os parece poco?