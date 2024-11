Ted Danson se reinventa como detective infiltrado en una residencia

Los detectives de la tercera edad están de moda en la pantalla. Basta ver el éxito de 'Solo asesinatos en el edificio', exitosa reinvención de los veteranos Steve Martin y Martin Short junto a Selena Gómez, o la esperada adaptación de 'El Club del Crimen de los Jueves' , la novela de Richard Osman, que protagonizarán Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley . La veteranía, al parecer, afila los instintos. Si no que se lo pregunten a la entrañable Jessica Fletcher (Angela Landsbury) de 'Se ha escrito un crimen'.

Ese viaje interior es, precisamente, lo que conmovió a Schur al ver el documental de Alberdi. Cuenta el guionista de 'The good place' que pensó de inmediato en Danson para recrear una versión más humorística de Sergio Chamy, portagonista de 'El agente topo'. “Tiene una premisa maravilloso -le dijo a The Clinic- maravillosa premisa cómica de un hombre que ha perdido a su mujer y decide, contra todo pronóstico, convertirse en detective encubierto en una residencia de ancianos. Pero la historia trata realmente de lo que le ocurre después: cómo conoce a la gente, afecta sus vidas y ellos afectan la suya, y forma esas amistades. Me encantó ese arco argumental”.